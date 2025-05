F1 momčadi traže promjenu staze u Monaku: ‘U kalendaru je 72 godine, ali svi moraju držati korak s vremenom’

Podijeli :

Hasan Bratic/DeFodi Images via Guliver

Nakon nedjeljne utrke za Veliku nagradu Monaka u Monte Carlu, šefovi timova Formule 1 traže da se staza konačno promijeni, posebno ističući nemogućnost pretjecanja.

Pokušaji da se utrka učini zanimljivijom uvođenjem dva obavezna ulaska u boks nisu urodili plodom.

Tijekom 78 krugova vidjeli smo samo dva pretjecanja, koja su izveli Max Verstappen i George Russell.

Šef Red Bulla, Christian Horner, smatra da je najvažnije da se staza izmijeni, i to tako da se barem na jednom mjestu proširi, čime bi se stvorila barem jedna prilika po krugu za eventualno pretjecanje.

“Osnovni problem je što ovdje ne možete pretjecati. Bolidi su sada toliko veliki da se svi moraju prilagođavati i mijenjati. Ova staza je specifična, svi to znamo, u kalendaru je 72 godine. Ali svi moraju držati korak s vremenom.

Ovo je povijesna staza, ali ako pogledate koliko se sam Monako promijenio, koliko su se primaknuli moru, mislim da ne bi morali puno raditi – jednostavno treba proširiti jedan dio staze gdje će svi znati da imaju mogućnost pretjecanja i onda ćemo gledati bolju utrku i pravo natjecanje. Obaveznim zaustavljanjima smo uveli drugačiju dinamiku, ali ona se odnosi na prvih deset vozača. Osim onih koji su morali odustati, nitko zapravo nije ni promijenio mjesto u odnosu na kvalifikacije”, rekao je Horner.

Automobilistički klub Monaka vjeruje da su izmjene na stazi gotovo nemoguće, ali šef McLarena, Andrea Stella, kaže da bi i to moglo biti dio jednadžbe.

“Treba pozdraviti pokušaj FIA-e i Formule 1 da unaprijede utrkivanje ovdje. Ali glavno ograničenje ostaje, a to je činjenica da nitko nikoga ne može preteći i to je problematično. Nisam sasvim siguran kako bi se to moglo izvesti, ali ne može se riješiti uvođenjem obaveznih zaustavljanja.

Nisam siguran može li se što učiniti u smislu promjene konfiguracije staze, nikada o tome nisam razmišljao, ali to je nešto što bi trebalo razmotriti”, zaključio je Stella.