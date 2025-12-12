Emiraćanin ponovno izabran za predsjednika FIA-e, no legalnost izbora je upitna?

Mohammed Bin Sulayem (64) u petak je ponovno izabran za predsjednika Međunarodne automobilističke federacije (FIA) na generalnoj skupštini u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana.

Emiraćanin Bin Sulayem, kojemu će ovo biti drugi četverogodišnji mandat na čelu FIA-e, nije imao protukandidata na skupštini u Taškentu.

Amerikanac Tim Mayer odustao je u listopadu od kandidature navodeći kako statut FIA-e onemogućuje bilo kome da se kandidira protiv aktualnog predsjednika Bin Sulayema.

Vozačica Laura Villars, koja ima francusko i švicarsko državljanstvo, također se je željela kandidirati za predsjednicu FIA-e. Ona je na pariškom sudu tražila odgodu izbora za predsjednika FIA-e. Pariški sud joj nije dao za pravo, odlučivši da se izbori za čelnog čovjeka FIA-e mogu održati po planu.

No, njezin odvjetnički tim smatra da postoji šansa da se dovede u pitanje legalnost izbora za predsjednika FIA-e na saslušanju na pariškom sudu predviđenom za veljaču.

