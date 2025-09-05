Dominacija Ferrarija na prvom treningu Monze: Hamilton najbrži

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Vozači Ferrarija Lewis Hamilton i Charles Leclerc postavili su u petak u Monzi dva najbrža vremena na prvom slobodnom treningu za Veliku nagradu Italije, 16. utrku Svjetskog prvenstva Formule 1.

Carlos Sainz u Williamsu bio je treći, ispred četverostrukog branitelja naslova Maxa Verstappena (Red Bull).

Prvi McLaren, kojim je upravljao Lando Norris, drugi u prvenstvu, postavio je šesto najbrže vrijeme, dok vodeći u ukupnom poretku, njegov timski kolega Oscar Piastri, nije sudjelovao u ovim prvim testovima. Australac je ustupio mjesto 19-godišnjem Ircu Alexanderu Dunneu, razvojnom vozaču engleske momčadi.

Drugi slobodni trening na rasporedu je kasno poslijepodne u petak, od 17 do 18 sati po lokalnom vremenu.

