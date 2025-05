Carlos Sainz kandidirat će se za predsjednika FIA-e?

Podijeli :

Hoch Zwei via Guliver

Krajem 2025. godine održat će se izbori za novog predsjednika krovne organizacije auto-moto sporta (FIA). Među kandidatima uz aktualnog predsjednika mogao bi se naći i Carlos Sainz, otac trenutnog vozača Williamsa Carlosa Sainza Jr.-a.

Dvostruki WRC prvak Carlos Sainz otkrio je da razmatra kandidaturu za predsjednika FIA-e uoči izbora koji će se održati krajem godine, ali da uoči konačne odluke mora vidjeti koliko podrške može dobiti od motorsport zajednice. donosi MaxF1

Mohammed Ben Sulayem postao je predsjednik FIA-e 2021. i zasad je jedini kandidat za novi mandat uoči izbora koji će se održati 12. prosinca u Uzbekistanu.

Njegov mandat obilježile su brojne kontroverze i napuštanja mnogih ključnih ljudi koji su bili nezadovoljni funkcioniranjem krovne automobilističke organizacije, a čini se da bi mu Carlos Sainz stariji trebao biti ozbiljan protukandidat.

U ekskluzivnom razgovoru za Autosport, dvostruki svjetski prvak u reliju s Toyotom iz 1990. i 1992. rekao je da je ‘trenutno u procesu shvaćanja koliko ću podrške dobiti od motorsport zajednice’.

“Postoji mnogo razloga, ali vozim više od 40 godina i ovaj sport mi je dao sve“, rekao je Sainz na pitanje zašto razmatra da se kandidira za predsjednika FIA-e.

“Ova mogućnost mi je već neko vrijeme u mislima, ne baš duboko, ali sada mislim da bi to moglo biti pravo vrijeme u mojoj karijeri da napravim taj korak. Uvjeren sam da mogu dobro obaviti posao i okupiti izvrstan tim koji će sportu vratiti ono što mi je dao.”

“Tijekom godina sam stekao puno iskustva u ovom sportu i siguran sam da mogu donijeti nove i zanimljive stvari, ojačati i razviti sport i automobilski svijet.“

Na pitanje hoće li postojati sukob interesa vezano uz svoga sina Carlosa Sainza mlađega, koji je Williasov F1 vozač, Sainz stariji kaže da do toga neće doći.

“Imam svoj dosadašnji rad i ljudi me dovoljno dobro poznaju da razumiju da to neće biti problem. Očito ću morati odstupiti u vezi svoje uloge s Carlosom i njegovom karijerom, ali to uopće nije problem.”

“On više nije dijete, u F1 je već desetljeće i obojica znamo da će se, ako nastavim s ovim projektom, naš odnos, naravno, promijeniti. FIA je vrlo ozbiljan entitet i neće biti sukoba interesa.”

Sainz želi biti predsjednik FIA-e ‘koju svi cijene’

“Svatko ima svoj način vođenja, svoja uvjerenja o tome što je najbolje i svoj način razumijevanja ovoga sporta i svijeta mobilnosti.”

“Mislim da moj dosadašnji rad pokazuje da kada sam predan nečemu, znam samo jedan način za raditi stvari, a to je profesionalno, ozbiljno i izravno. Tada će na zajednici biti da odluči.“

“Bio sam s druge strane motosporta i znam koliko je važno slušati sve – vozače, momčadi, navijače, organizatore, promotore, društvene mreže, proizvođače. Zaista mislim da taj odnos mogu učiniti puno glatkijim i jačim.”

“Želio bih vidjeti budućnost FIA-e kao entiteta koji svi zaista cijene i poštuju.“