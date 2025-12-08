Baković spustio zastor na F1 sezonu: Landa su zvali Nowins, svima je začepio usta. Sada kreće poluelektrična era

Podijeli :

Uzbudljivu završnicu sezone Formule 1 analizirao je komentator Sport Kluba Antonio Baković.

Na posljednjoj utrci sezone Velikoj nagradi Abu Dhabija Lando Norris osvojio je treće mjesto i to mu je bilo dostatno da zadrži vodstvo u ukupnom poretku ispred Maxa Verstappena i momčadskog kolege Oscara Piastrija. Norrisu je to prvi svjetski naslov, kojim je prekinuo dominaciju Nizozemca koji je slavio u protekle četiri sezone.

“Utrka je bila ispod prosjeka zanimljivosti ove sezone, ali onakva kakvu je priželjkivao Norris. Zadržao je bez prevelike drame to treće mjesto i slavio za dva boda. Napeta sezona, jedna od zanimljivijih, pogotovo nakon razdoblja dominacije Verstappena. Ovdje smo prvi put nakon 15 godina imali trojicu vozača sa šansama osvojiti titulu prvaka”, rekao je u ponedjeljak u emisiji Jutro SK Sport Klubov stručnjak za automoto svijet Antonio Baković.

Pretposljednja je utrka bila napetija i dramatičnija od posljednje. Ključan trenutak bilo je pretjecanje Norrisa nauštrb Antonellija u toj utrci.

“Sad vidimo da ni to ne bi igralo preveliku ulogu jer je Piastri bio tu kao osigurač.”

Max Verstappen došao je blizu povijesnog preokreta.

“Verstappen je imao savršenu sezonu s njegove vozačke strane. Bolid je bio vreća problema. Jedino za čim može žaliti su dvije situacije – jedna s Antonellijem koji ga je izbacio u Austriji i druga u Barceloni gdje mu se dogodilo pomračenje uma, namjerno je udario Russella umjesto da mu je samo prepustio poziciju. Tu je mogao završiti peti ili šesti, a ne deseti. Tada bi imao stvari pod kontrolom u zadnjoj utrci.”

Može li sada Norris započeti vlastitu dominaciju?

“Ovaj McLaren ide u povijest jer se sljedeće sezone stvari mijenjaju s novim pravilima. Bitno je za njega što je pokazao da je on bio taj koji je donosio pobjede u sezoni u kojoj ima bolid sposoban za pobjede. Imao je i konkurentnog rivala koji je više od pola sezone vodio u ukupnom poretku. Piastri i on su si oduzimali bodove za naslov, bili su toliko blizu jedan drugome. Norris je pokazao mentalnu čvrstinu, iako je to bilo daleko od savršene izvedbe, ali imao je dovoljno dobar bolid da i s više grešaka osvoji naslov. Dugo su ga zvali Lando Nowins i sad je kritičarima začepio usta iako i dalje postoji određen dio F1 svijeta, poput španjolske Marce koja je napisala da svjetski prvak nije najbolji vozač.”

U zadnjih 15 godina imali smo samo petoricu svjetskih prvaka (Vettel, Hamilton, Rosberg, Verstappen, Norris).

“F1 je sport određenih perioda dominacije, uvijek je tako bilo. Verstappen je imao treći najbrži bolid, što potvrđuje poredak konstruktora. A bio je dva boda od naslova. Evo, Alonso je fenomenalan vozač, ali što može u Aston Martinu. Završio je deseti, a možemo reći da Aston Martin sigurno nije peta najbolja momčad.”

Što nas čeka sljedeće godine, mnogo noviteta?

“Nije to lako shvatiti koliko će električna energija igrati ulogu. Sada je omjer snage motora s unutarnjim izgaranjem u odnosu na električnu 80-20, a sljedeće sezone bit će 50-50. Imat ćeš situacije gdje će vozači pola te energije iz baterije ispucati i onda će voziti umjesto s 900 konja 450 pola kruga. Ima tu puno detalja. Završava turbohibridna era i kreće poluelektrična. Imamo nove dvije momčadi Audi i Cadillac, imamo 22 vozača umjesto dosadašnjih 20, Ferrari će biti tu negdje, Mercedes će imati možda i najbolji motor…”, zaključio je Baković.

