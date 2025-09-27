Bagnaia senzacionalno do pole positiona, Honda ispred Marqueza u Japanu

Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) startat će u nedjelju s najbolje startne pozicije na Velikoj nagradi Japana, 17. od 22 utrke u MotoGP sezoni, nakon što je u subotu bio najbrži u kvalifikacijama.
Njegov španjolski timski kolega Marc Marquez, koji ima priliku osvojiti sedmi svjetski naslov ovog vikenda, startat će s treće startne pozicije.
Nakon što se nekoliko tjedana mučio, dvostruki svjetski prvak (2022., 2023.) izazvao je iznenađenje oborivši rekord staze Motegi i osvojivši svoj drugi ‘pole position’ sezone, a 26. u karijeri.
Španjolac Joan Mir (Honda) zauzeo je drugo mjesto što je njegov najbolji kvalifikacijski rezultat od VN Portugala 2022.
Marc Marquez, vodeći u svjetskom prvenstvu, na korak je od osvajanja naslova, zahvaljujući trećoj startnoj poziciji.
Njegov brat Alex Marquez (Ducati-Gresini), jedini vozač koji ga još uvijek može spriječiti da osigura sedmi svjetski naslov MotoGP-a, startat će tek s osme pozicije.
Marc Marquez mora osvojiti tri boda više od svog brata ovog vikenda u Motegiju kako bi osvojio naslov i pridružio se talijanskoj legendi Valentinu Rossiju sa sedam svjetskih naslova u Moto GP-ju.
