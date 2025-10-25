Bagnaia od očaja do sjaja i pole positiona u Maleziji

Podijeli :

REUTERS/Matthias Rietschel via Guliver Image

Vozač Ducatija Francesco Bagnaia osvojio je pole position za Veliku nagradu Malezije, 20. utrku sezone u MotoGP prvenstvu.

Trostruki svjetski prvak treću je godinu zaredom stigao do pole positiona na “Sepangu”, s vremenom kruga od 1:57.001 minute, i to nakon što je, zbog problematičnog petka, morao proći kroz prvi dio kvalifikacija.

Bagnaiu, koji u prethodna dva vikenda nakon pobjede u Japanu nije osvojio niti jedan jedini bod, pratio je Álex Márquez iz Gresinija, koji je zaostao samo 16 tisućinki sekunde. Njima dvojici u prvom startnom redu pridružit će se vozač VR46 tima Franco Morbidelli, koji je bio desetinku i pol sporiji.

Kvalifikacije je obilježilo i to što je vozač Aprilije Marco Bezzecchi eliminiran u prvom dijelu, pa će zauzeti tek 14. mjesto na startu obje utrke.

Momci koji su slavili u posljednje tri tjedna – Bagnaia, Fermín Aldeguer i Raúl Fernández – nakon loših izdanja u petak morali su proći kroz prvi dio kvalifikacija, ali je mjesta u drugom bilo samo za dvojicu. I unatoč padu u samoj završnici, Aldeguer je uspio zabilježiti najbolje vrijeme i plasirati se dalje zajedno s Bagnaiom, a slijedili su ih Luca Marini na Ducatiju i Bezzecchi, dok je Fernández imao 15. vrijeme. Aldeguer je, osim pada na stazi, doživio i pad u boksu…

Kada je došlo vrijeme za borbu za pole position, Fabio Quartararo na Yamahi je u ranoj fazi izbio na čelo, no Bagnaia je sam izašao na stazu i sjajnim krugom uspio ga skinuti s vrha. Pokazalo se nekoliko minuta kasnije da je to bilo dovoljno za pole position, iako su mlađi Márquez i Quartararo zaprijetili u završnici, ali je Francuz izgubio previše vremena u posljednjem sektoru.

Dok su svi pratili hoće li Francuz osvojiti drugu pole poziciju zaredom, Morbidelli se probio na treće mjesto, dok vozač Yamahe nije mogao bolje od četvrtog. Peti je bio Pedro Acosta iz KTM Racinga, koji se vratio na stazu nakon pada, ispred Aldeguera i Joana Mira na Hondi. Desetoricu najboljih kompletirali su drugi vozač VR46 tima Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco iz LCR Honde i Álex Márquez na drugoj Yamahi.