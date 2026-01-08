Aldeguer pao na treningu i ozlijedio se, morat će na operaciju

Podijeli :

Vicente Vidal Fernandez via Guliver

Vozač Gresinija Fermín Aldeguer zadobio je prijelom bedrene kosti u padu tijekom treninga, manje od mjesec dana prije početka nove sezone MotoGP prvenstva.

Iz talijanske momčadi potvrdili su da je mladi Španjolac ozljedu pretrpio u Valenciji te da će morati na operaciju koja će biti obavljena u petak u Barceloni. Detalji o tome kako je do ozljede došlo zasad nisu dostupni.

Aldeguer je prošle godine ponio titulu najboljeg novaka u kraljevskoj klasi, a najbolji trenutak sezone bila mu je pobjeda na Velikoj nagradi Indonezije.

Mladi Španjolac ove će sezone voziti verziju Ducatija za 2025. godinu, a prijelom noge predstavlja velik udarac za njegove pripreme. Prva predsezonska testiranja na rasporedu su na stazi Sepang od 3. do 5. veljače, dok će Gresini 31. siječnja u Kuala Lumpuru predstaviti novi motocikl.

Prijelom bedrene kosti obično zahtijeva višemjesečni oporavak, što znači da je pred Aldeguerom prava utrka s vremenom.

Posljednja provjera uoči nove sezone bit će testiranja u Buriramu 21. i 22. veljače, a prvenstvo započinje Velikom nagradom Tajlanda.

