VIDEO / Američko sveučilište prvi put u povijesti osvojilo nacionalni naslov: Ključnu ulogu odigrao Hrvat!

Indiana University Hoosiersi pobijedili su University of Miami Hurricanese rezultatom 27:21 i u ponedjeljak osvojili nacionalno prvenstvo američkog sveučilišnog nogometa, okrunivši bajkovitu neporaženu sezonu svojim prvim nacionalnim naslovom.

Quarterback Indiane Fernando Mendoza, dobitnik Heismanova trofeja, postigao je ključni touchdown trčanjem u drugom poluvremenu i pomogao svojoj momčadi da ostvari nezaboravnu pobjedu na stadionu Hard Rock u Miamiju.

Ovom pobjedom Indiana je zaključila savršenu sezonu 16–0, zaprepastivši svijet američkog sveučilišnog sporta nakon što je ove godine dominantno nadigrala sve protivnike.

Hoosiersi su se tradicionalno smatrali lakim plijenom za teškaše sveučilišnog nogometa, vječnim „vrećama za udaranje“ koje se nikada prije dolaska trenera Curta Cignettija 2023. nisu približile naslovu prvaka.

Međutim, u samo dvije sezone Cignetti je potpuno preobrazio program sveučilišta, koristeći pametno regrutiranje kako bi stvorio čvrsto povezanu momčad igrača koje su druge ekipe zanemarile.

„Trebalo je puno da dođemo dovde, ali reći ću vam – ono što je trebalo da pobijedimo u ovoj utakmici bila je ogromna hrabrost“, rekao je Cignetti nakon utakmice.

„Osvojili smo nacionalno prvenstvo na Sveučilištu Indiana – moguće je. Presretan sam zbog naših navijača; riječi to ne mogu opisati.“

Cignetti je pritom posebno pohvalio quarterbacka Mendozu.

Mendoza, za kojeg se sada široko očekuje da će ga Las Vegas Raidersi izabrati kao prvog izbora na NFL Draftu, postigao je trčanjem touchdown s 12 jardi u riskantnoj situaciji četvrtog downa u četvrtoj četvrtini, čime je Indiana stekla vodstvo od 10 poena u završnici utakmice.

„O, Bože, on je tako žilav“, rekao je Cignetti o Mendozi. „Stalno se diže i nastavlja; sjajan natjecatelj. Ovo se ne bi moglo ostvariti bez takve izvedbe.

„Ne mogu reći dovoljno lijepih stvari o njemu.“

Inače, u redovima Indiane igra i Nicolas Radičić. On je inače kicker, a s tri godine je iz Kalifornije preselio u Hrvatsku. Ipak, tamo nije proveo puno vremena te je ubrzo preselio u Teksas. Nakon “europskog” nogometa se okrenuo američkoj verziji te je u finalu pet puta bio precizan za ukupno devet poena od 27 Indianinih.