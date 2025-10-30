Kane je jedan od najboljih nogometaša svijeta, no otkrio je da bi se volio okušati u drugom sportu

Podijeli :

Harry Kane, napadač Bayerna i engleski nogometni reprezentativac, još je jednom naglasio svoju veliku ljubav prema NFL-u i želji da možda jednom profesionalno zaigra američki nogomet.

Nije rijetkost da su se poznati nogometaši povezivali s dolaskom u NFL, a i brojni klubovi američkog nogometa u nogometašima su tražili potencijalnog svog “kickera”.

“Dolazak u NFL i profesionalno bavljenje američkim nogometom stalno je u mojoj podsvijesti. Ne očekujem da bih se pojavio na terenu i bez problema zabijao ‘field-goal’ pokušaje. Znam da bi bilo puno napornog rada, ali prihvatio bih. I to sa zadovoljstvom“, rekao je jedan od najboljih svjetskih napadača posljednjeg desetljeća.

Premda nogometni jedanaesterac nije niti približno sličan “field-goal“ pokušaju u NFL-u vrijedi naznačiti da je Kane pogodio 93 od 105 jedanaesteraca tijekom karijere, a nakon što nije realizirao udarac s bijele točke na Svjetskom prvenstvu protiv Francuske 2022. godine promašio je samo jedan od idućih 37.

“NFL pratim posljednjih više od deset godina i oduševljen sam tim sportom. Volio bih se iskušati u njemu“, rekao je Kane koji je 2019. uživo pratio Super Bowl i pobjedu New Englanda kada se sprijateljio s legendarnim “quarterbackom“ Tomom Bradyjem koji je u nekoliko navrata naglašavao da je spreman pomoći u svakom smislu ako bi Kane došao u svijet NFL-a. Te godine New England je u Atlanti postao prvak pobjedom protiv Ramsa iz Los Angelesa.

“Dokumentarni film o Bradyju bio je moja velika inspiracija na početku sportskog puta“, izjavio je Kane.